Міжнародній спільноті варто посилити дипломатичний та економічний тиск на Росію заради припинення війни в Україні.

Про це йдеться у листі новообраного президента СКУ Павла Ґрода, надісланому очільникам держав НАТО та Генсеку Альянсу Єнсу Столтенбергу, повідомляє Укрінформ.

“В інтересах глобального миру та безпеки міжнародній спільноті варто негайно та рішуче діяти на підтримку територіальної цілісності України та основоположних прав її народу, який зазнає нападу іноземного агресора. Історія навчила нас, що агресія, яка залишається без відповіді, невідворотно призводить до подальшої агресії”, - написав Ґрод.

Він також дав членам міжнародної спільноти ряд рекомендацій із дипломатичної сфери.

“СКУ дає главам держав та урядів наступні дипломатичні рекомендації: вимагати від Росії негайного звільнення 24 українських моряків, позбавлених волі у порушення міжнародного права, та повернення трьох захоплених українських суден; а також вимагати від РФ дотримання міжнародних конвенцій та угод, підписантом яких вона є, зокрема конвенції ООН з морського права” - йдеться у листі, текст якого є у розпорядженні Укрінформу.

Президент СКУ також радить накласти санкції на російські державні фінансові установи, заборонити російським суднам заходити у порти США, ЄС та Канади; скасувати трубопровід “Північний потік 2”, а також закрити Росії доступ до міжнародної платіжної системи SWIFT.

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“Від імені 20-мільйонної української діаспори СКУ відзначає швидке міжнародне засудження нещодавного неспровокованого та навмисного нападу РФ у нейтральних водах, що відбулося у порушення міжнародного права та угод, підписантом яких є РФ. Дії, однак, були практично відсутні”, - зауважив Ґрод про сутичку у Керченській протоці.

Як відомо, Павло Ґрод був обраний президентом Світового конгресу українців минулого місяця. До цього він протягом 10 років очолював Конгрес українців Канади.