Один из раненых украинских военнопленных отказался от дачи показаний
|09:29 12.12.2018
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|Крым
Офицер СБУ Василий Сорока, который получил ранения в ходе атаки РФ на украинские корабли в районе Керченского пролива, отказался от дачи показаний.
Об этом в Facebook сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, передает ATR.
«Во время допросов Сорока воспользовался ст. 51 Конституции, дающей право не давать показаний против себя. В настоящее время у других моряков начинаются следственные действия, раненых пока не трогают. Василий, несмотря на ранение, держится молодцом. Вежливый и внимательный. Без злобы и упреков. Настоящий военный», — рассказал адвокат.
Бадамшин также сообщил, что Сорока был ранен в левое предплечье в результате прямого попадания снаряда в малый бронированный катер «Бердянск».
«Осколком перебит нерв, артерия, мышцы. Предположительно стрельба велась из «630-ки» (АК- 630). По счастливой случайности никто не погиб! Взрывом их разбросало внутри катера. Смогли сами перебинтоваться, затем их доставили на российские корабли. Уже в Керчи их прооперировали в больнице. Сейчас все идут на поправку, хотя в условиях СИЗО невозможно представить, как проходить лечение и реабилитацию», — сообщил он.
Ранее адвокат Николай Полозов сообщил, что его подзащитный Денис Гриценко не признает себя преступником, и на очередном допросе заявил под протокол, что является военнопленным.
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