В Северо-Кавказском окружном военному суде Ростова-на-Дону (РФ) во вторник, 11 декабря, продолжилось рассмотрение «бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир» в отношении четырех крымских татар — Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова, Ремзи Меметова и Энвера Мамутова.

Как сообщает «Крымская солидарность», в ходе сегодняшнего заседания прокурор запросил для политзаключенных от 10 до 17 лет тюрьмы, передает ATR.

Так, обвинение требует для Мамутова 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Абсеитова и Абильтарова — по 10 лет в колонии строгого режима, Меметова — 12 с половиной лет в колонии строгого режима.

По версии следствия, Мамутов является «организатором ячейки террористической организации».

Напомним, 11 октября обвинение завершило представление «доказательств» по «бахчисарайскому делу Хизб ут-Тахрир» в Ростове.

Как известно, крымские татары Зеври Абсеитов, Рустем Абильтаров, Ремзи Меметов и Энвер Мамутов были задержаны 12 мая 2016 года.

Мамутову было предъявлено обвинение в «организации деятельности террористической организации («Хизб ут-Тахрир»)» (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ), Меметову, Абсеитову и Абильтарову — в участии в ее деятельности (ч. 2. ст. 205.5 УК РФ), впоследствии им предъявили также обвинение по статье 30 и ч. 1 статьи 278 УК (подготовка к насильственному захвату власти).