Оккупанты требуют от 10 до 17 лет тюрьмы для фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир»
|09:09 12.12.2018
|0 комментариев
|Крым
В Северо-Кавказском окружном военному суде Ростова-на-Дону (РФ) во вторник, 11 декабря, продолжилось рассмотрение «бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир» в отношении четырех крымских татар — Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова, Ремзи Меметова и Энвера Мамутова.
Как сообщает «Крымская солидарность», в ходе сегодняшнего заседания прокурор запросил для политзаключенных от 10 до 17 лет тюрьмы, передает ATR.
Так, обвинение требует для Мамутова 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Абсеитова и Абильтарова — по 10 лет в колонии строгого режима, Меметова — 12 с половиной лет в колонии строгого режима.
По версии следствия, Мамутов является «организатором ячейки террористической организации».
Напомним, 11 октября обвинение завершило представление «доказательств» по «бахчисарайскому делу Хизб ут-Тахрир» в Ростове.
Как известно, крымские татары Зеври Абсеитов, Рустем Абильтаров, Ремзи Меметов и Энвер Мамутов были задержаны 12 мая 2016 года.
Мамутову было предъявлено обвинение в «организации деятельности террористической организации («Хизб ут-Тахрир»)» (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ), Меметову, Абсеитову и Абильтарову — в участии в ее деятельности (ч. 2. ст. 205.5 УК РФ), впоследствии им предъявили также обвинение по статье 30 и ч. 1 статьи 278 УК (подготовка к насильственному захвату власти).
Ещё на эту тему:
В Симферополе разбили окно в офисе крымскотатарских адвокатов / Фото
«Суд» в оккупированном Крыму арестовал адвоката Курбединова
Адвокат Курбедінова вимагає закрити справу через відсутність правопорушення / Відео
Amnesty International вимагає звільнення адвоката Курбедінова
Преследование Курбединова является ответом на его деятельность по освещению фактов похищений и пыток / Репортаж Видео
Курбедінов пов’язує своє затримання з захистом захопленого ФСБ українського військового
В аннексированном Крыму задержали адвоката Курбединова / Видео