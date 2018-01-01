Палата представителей Конгресса США единогласно принял резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода "Северный поток - 2".

Как передает Цензор.Нет, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "В документе, в частности, содержится призыв к правительствам европейских государств отказаться от "Северного потока - 2" и выражается поддержка введению санкций в отношении этого газопровода согласно части 232 "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций".

В резолюции также отмечается, что "Северный поток - 2" является шагом в обратном направлении в том, что касается обеспечения энергетической безопасности Европы и интересов Соединенных Штатов Америки, и содержится настоятельный призыв к Президенту США использовать все имеющиеся инструментарии, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы через политику уменьшения ее зависимости от российских энергоносителей".