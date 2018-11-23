Після обговорення в "нормандському форматі" керченської кризи сторони домовилися обговорювати це питання і далі
|08:31 12.12.2018
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|Крым
Зовнішньополітичні радники лідерів Німеччини, Франції, України та Росії провели переговори щодо керченської кризи в вівторок, 11 грудня, в Берліні.
Про конкретні результати наразі нічого не повідомляється, пише УНІАН.
"Зустріч була конфіденційна", - повідомляє інформагенція dpa з посиланням на речника уряду.
За цими даними, сторони домовилися продовжувати контакти з цього питання.
Як повідомлялося, про зустріч "нормандського формату" на рівні радників для того, щоб обговорити керченську кризу, домовилися канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент РФ Володимир Путін на полях саміту Великої двадцятки (G20) в Буенос-Айресі.
Напередодні Меркель у телефонній розмові з Путіним закликала звільнити українських моряків і забезпечити безперешкодне пересування кораблів у Керченській протоці.
Раніше Москва відкинула пропозицію Берліна поширити місію ОБСЄ на Азовське море.
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