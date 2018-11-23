Зовнішньополітичні радники лідерів Німеччини, Франції, України та Росії провели переговори щодо керченської кризи в вівторок, 11 грудня, в Берліні.

Про конкретні результати наразі нічого не повідомляється, пише УНІАН.

"Зустріч була конфіденційна", - повідомляє інформагенція dpa з посиланням на речника уряду.

За цими даними, сторони домовилися продовжувати контакти з цього питання.

Як повідомлялося, про зустріч "нормандського формату" на рівні радників для того, щоб обговорити керченську кризу, домовилися канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент РФ Володимир Путін на полях саміту Великої двадцятки (G20) в Буенос-Айресі.

Напередодні Меркель у телефонній розмові з Путіним закликала звільнити українських моряків і забезпечити безперешкодне пересування кораблів у Керченській протоці.

Раніше Москва відкинула пропозицію Берліна поширити місію ОБСЄ на Азовське море.



