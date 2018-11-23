В Австрії 128 кіно- та телережисерів виступили із закликом до федерального уряду країни, яка зараз головує в ЄС, зробити все можливе задля визволення українського політв’язня Кремля Олега Сенцова.

Петицію з відповідною вимогою підписали представники Союзу кінорежисерів Австрії(Verband Filmregie Osterreich) та Австрійської асоціації режисерів (Austrian Directors’ Association), повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Відні.

"Як країна, що головує в Раді ЄС, Австрія також несе особливу відповідальність у справі Сенцова. Ми, кіно- та телережисери Австрії, виступаємо з рішучим закликом до федерального уряду зробити все можливе задля того, щоб забезпечити в короткий термін найкраще медичне лікування Олегу Сенцову, а також мобілізувати усі сили для його визволення з російського ув’язнення", — йдеться у петиції.

У ній висловлюється надзвичайна стурбованість у зв'язку з тим, що Сенцов перебуває в ув’язненні з 2014 року, а після 145-денного голодування його здоров’я дуже постраждало, і життя українця перебуває в небезпеці.

У вівторок, 11 грудня, петицію передадуть до МЗС Австрії, а також надішлють федеральному канцлеру, федеральному президентові, міністрові з питань ЄС, мистецтва, культури та ЗМІ та ін.

Загалом у Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів,