В Австрії 128 режисерів підписали петицію з вимогою звільнити Сенцова
|08:15 12.12.2018
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|Крым
В Австрії 128 кіно- та телережисерів виступили із закликом до федерального уряду країни, яка зараз головує в ЄС, зробити все можливе задля визволення українського політв’язня Кремля Олега Сенцова.
Петицію з відповідною вимогою підписали представники Союзу кінорежисерів Австрії(Verband Filmregie Osterreich) та Австрійської асоціації режисерів (Austrian Directors’ Association), повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Відні.
"Як країна, що головує в Раді ЄС, Австрія також несе особливу відповідальність у справі Сенцова. Ми, кіно- та телережисери Австрії, виступаємо з рішучим закликом до федерального уряду зробити все можливе задля того, щоб забезпечити в короткий термін найкраще медичне лікування Олегу Сенцову, а також мобілізувати усі сили для його визволення з російського ув’язнення", — йдеться у петиції.
У ній висловлюється надзвичайна стурбованість у зв'язку з тим, що Сенцов перебуває в ув’язненні з 2014 року, а після 145-денного голодування його здоров’я дуже постраждало, і життя українця перебуває в небезпеці.
У вівторок, 11 грудня, петицію передадуть до МЗС Австрії, а також надішлють федеральному канцлеру, федеральному президентові, міністрові з питань ЄС, мистецтва, культури та ЗМІ та ін.
Загалом у Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів,
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