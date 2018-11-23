Нижня палата американського Конгресу одностайним рішенням ухвалила двопартійну резолюцію, що засуджує військову агресію, вчинену російськими збройними силами проти Української держави в Керченській протоці.

Про це повідомило Посольство України в Вашингтоні, передає Укрінформ.

"Резолюція засуджує напад Росії на кораблі ВМС України в Керченській протоці як такий, що порушує обов’язкові до виконання міжнародні норми й домовленості. Документ закликає Росію негайно повернути судна та їхні екіпажі Україні, припинити порушувати суверенітет нашої держави та чинити перепони українському судноплавству через Керченську протоку, яке має на це право згідно з міжнародними нормами й домовленостями", - зазначається в повідомленні.

Резолюція також підтверджує відданість США надавати українському народові підтримку в політичній, економічній сферах, а також на напрямі безпеки, необхідну для забезпечення незалежності демократичного розвитку і процвітання Української держави.

Крім того, документ закликає президента США, союзників і партнерів Сполучених Штатів змусити Росію відповісти за триваючу агресію проти України.

Резолюція наголошує на неодноразових порушеннях Росією міжнародних норм і домовленостей шляхом тривалої агресії проти України, систематичному недотриманні РФ Мінських домовленостей, а також посиленні агресії проти України, зокрема через мілітаризацію Азовського моря та блокування Керченської протоки всупереч міжнародному праву й договорам.

Резолюція була представлена 29 листопада 2018 р. Головою та Співголовою Комітету із закордонних справ Палати представників конгресменом-республіканцем Ед Ройсом та конгресменом-демократом Еліотом Енгелем.