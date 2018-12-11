Несмотря на отсутствие консенсуса Европарламент одобрил присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену
|07:54 12.12.2018
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|Румыния
Европейский парламент во вторник, 11 декабря, одобрил резолюцию, поддерживающую заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне, несмотря на отсутствие консенсуса между членами Европейского совета.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Balkan Insight.
Согласно документу, присоединение к Шенгенскому соглашению не должно быть связано с верховенством права в обеих странах.
В резолюции также содержится призыв к Совету активизировать процесс принятия решений по делу Хорватии.
Премьер-министр Голландии Марк Рютте 13 сентября заявил в Бухаресте, что его страна выступает против вступления Румынии в Шенген из-за ее проблем с коррупцией.
С 2011 года это уже пятая резолюция Европарламента с рекомендациями о принятии Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также заявил, что Румыния рискует присоединением к Шенгенскому соглашению в случае продолжения правительственной программы по внедрению противоречивой реформы в сфере судопроизводства.
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