Український консул відвідав шістьох моряків у московському СІЗО
|07:44 12.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Український консул 11 грудня відвідав у московському СІЗО шістьох військовослужбовців ВМС ЗСУ, які були захоплені Росією в районі Керченського протоки.
Про це Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник управління консульської забезпечення МЗС Василь Кирилич.
"Сьогодні консул відвідав шістьох моряків. За його інформацією, стан здоров'я хлопців задовільний. Налаштовані оптимістично, сподіваються на швидке повернення в Україну ", - зазначив він.
Дипломат додав, що на середу, 12 грудня, планується зустріч консула ще з п'ятьма моряками.
"Вирішуємо комплекс питань щодо забезпечення захисту їхніх прав як військовополонених", - додав Кирилич.
Ещё на эту тему:
08:31 12.12.2018
Після обговорення в "нормандському форматі" керченської кризи сторони домовилися обговорювати це питання і далі
Після обговорення в "нормандському форматі" керченської кризи сторони домовилися обговорювати це питання і далі
08:01 12.12.2018
Нижня палата Конгресу США засудила агресію Росії на морі
Нижня палата Конгресу США засудила агресію Росії на морі
20:55 11.12.2018
ЕС должна закрыть порты для кораблей РФ, если она не разблокирует навигацию - Депутат Европарламента от Германии
ЕС должна закрыть порты для кораблей РФ, если она не разблокирует навигацию - Депутат Европарламента от Германии
19:19 11.12.2018
На восточных границах и на севере оккупированного Крыма размещены 26 батальонных тактических групп ВС РФ / Инфографика
На восточных границах и на севере оккупированного Крыма размещены 26 батальонных тактических групп ВС РФ / Инфографика