Український консул 11 грудня відвідав у московському СІЗО шістьох військовослужбовців ВМС ЗСУ, які були захоплені Росією в районі Керченського протоки.

Про це Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник управління консульської забезпечення МЗС Василь Кирилич.

"Сьогодні консул відвідав шістьох моряків. За його інформацією, стан здоров'я хлопців задовільний. Налаштовані оптимістично, сподіваються на швидке повернення в Україну ", - зазначив він.

Дипломат додав, що на середу, 12 грудня, планується зустріч консула ще з п'ятьма моряками.

"Вирішуємо комплекс питань щодо забезпечення захисту їхніх прав як військовополонених", - додав Кирилич.