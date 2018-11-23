Збройний напад російських прикордонників на українські кораблі в Чорному морі поблизу Керченської протоки мають викликати у держав сумніви щодо Росії у якості партнера.

Про це під час аудіоконференції в Брюсселі заявив помічник держсекретаря США з енергоресурсів Френсіс Феннон, передає УНН.

Відповідаючи на запитання про те, який вплив події в Керченській протоці мали на енергетичну безпеку Європи, Феннон зазначив, що дії Росії “викликали питання в цілому щодо поняття відносно надійності Росії як відповідального суб’єкта і як частини міжнародної спільноти”.

“Ми говорили про спільні цінності, трансатлантичні цінності, і це — ще одна ілюстрація того, що Росія не просто розділяє ці цінності, але повністю їх відкидає. Я думаю, що ми повинні брати до уваги ці військові дії, коли країни розглядають можливість встановлення відносного партнерства з таким суб’єктом”, — сказав він.

Нагадаємо, на тлі суперечки між Росією і Україною навколо Керченської протоки конгрес США розглядає близько 10 законопроектів, спрямованих проти енергетичного сектора Росії, в тому числі проекту “Північний потік-2”, рішення щодо якого може бути ухвалене вже цього тижня.