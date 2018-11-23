Официальный Киев злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб, а Европейский суд по правам человека использует, как инструмент для достижения "собственных политических целей".

Об этом заявили в Минюсте РФ, передает Главред.

В российском ведомстве считают, что ходатайство Украины о применении обеспечительных мер при рассмотрении дела о захвате украинских военных кораблей и задержании 24 моряков основано на "домыслах" и "спекуляциях", а Киев допустил некоторые "процессуальные дефекты" при подаче заявления.

"В частности, украинскими властями не подготовлен формуляр жалобы, не исчерпаны средства правовой защиты, не представлены подтверждающие документы", - сказано в заявлении Минюста РФ.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в нейтральных водах Черного моря три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

Напомним, Министерство юстиции Украины от имени Кабинета министров обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для защиты незаконно захваченных Российской Федерацией украинских военных моряков.