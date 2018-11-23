В оккупированной Россией Керчи установлены зенитно-ракетные комплексы С-400
|21:01 11.12.2018
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|Крым
В оккупированном Россией Крыму возле Керчи установлены зенитно-ракетные комплексы С-400, способные одновременно поражать до 80 целей.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 были замечены возле Керчи. Жители Крыма впервые увидели систему, которая может одновременно поражать до 80 целей, так близко к городу", - сообщает издание.
По данным издания, появление С-400 в Керчи подчеркивает напряжение в отношениях между Россией и Украиной, обострившееся после столкновения 25 ноября в Черном море военно-морских сил, когда россияне захватили три украинских корабля и доставили их в аннексированную Керчь.
Накануне сообщалось, что Россия развернула в оккупированном Крыму новый береговой ракетный комплекс «Бал». Неделей ранее на оккупированном полуострове заступил на боевое дежурство четвертый дивизион российской системы ПВО большой дальности С-400 «Триумф».
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