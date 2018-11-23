ЕС должна закрыть порты для кораблей РФ, если она не разблокирует навигацию - Депутат Европарламента от Германии
|20:55 11.12.2018
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|Крым
Депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс считает, что ЕС должен отреагировать на Керченский кризис усилением санкций в отношении России.
Об этом она заявила накануне начала дебатов в Европарламенте о ходе реформ в Украине, запланированных на 11-12 декабря, сообщает корреспондент Укринформа.
«Мы призываем ЕС и государства-члены ввести целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и в случае дальнейшей военной эскалации; мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть расширен до Азовского моря. Мы также призываем ЕС и его государства-члены закрыть наши порты для захода российских кораблей из Азовского моря на случай, если Россия не восстановит свободу навигации в Керченском проливе и в Азовском море», - заявила Хармс.
Она выразила надежду, что после российской военной атаки в Керченском проливе подавляющее большинство в Европейском парламенте проголосует за предложенные меры реагирования на недавнюю эскалацию.
Хармс напомнила, что во вторник и среду ЕП подведет итоги и оценит реформы, проведенные в Украине после вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС 2 года назад. По ее словам, в докладе депутаты дадут оценку прогрессу, достигнутому Украиной в таких сферах, как энергетика, здравоохранение, пенсионная и образовательная реформы, государственное управление и децентрализация.
«Тем не менее, мы призываем украинскую власть активизировать свои усилия, в частности, в области борьбы с коррупцией, чтобы продолжить реформу децентрализации и добиться дальнейшего прогресса относительно комплексной реформы судебной системы», - отметила Хармс.
По ее словам, достижения особенно впечатляют, если учитывать крайне тяжелую ситуацию, в которой находится страна в связи с российской агрессией.
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