Минюст РФ отправил в Европейский суд по правам человека ответы об обстоятельствах задержания с применением оружия украинских моряков в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского пролива.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В Европейский Суд по правам человека направлены ответы властей РФ на вопросы об обстоятельствах задержания 24 украинских граждан, находившихся на борту украинских кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", остановленных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года", - заявили в ведомстве.

При этом в ответе ЕСПЧ говорится, что "указанные граждане Украины были задержаны в качестве подозреваемых по ч.3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения)" и заключены под стражу на основании постановлений судов.



В инюсте РФ уверяют, что "три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы".

Напомним, Министерство иностранных дел Украины предоставило аккредитованным послам доказательства прямой агрессии РФ против Украины, призвало партнеров принять все необходимые меры для сдерживания агрессора и немедленного освобождения военнопленных.

Ранее ЕСПЧ вынес срочное решение по захваченным Россией морякам ВМС.