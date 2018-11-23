Ракетный катер Черноморского флота оккупантов "Шуя" вышел в море для выполнения стрельб и отработки элементов ведения боя.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота страны-оккупанта, передает Крыминформ.

В сообщении пресс-службы говорится, что в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ России, ракетный катер "Шуя" вышел в море из Севастополя для сдачи курсовой задачи. В морском полигоне боевой подготовки экипаж катера отработает элементы плавания и ведения боя "одиночным кораблем".

В пресс-службе отметили, что экипаж катера в рамках сдачи курсовой задачи выполнит подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

По данным пресс-службы, моряки проведут тренировки по морской подготовке, противоминной защите и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

После сдачи курсовой задачи экипаж катера "Шуя" приступит к выполнению задач в составе тактической группы однотипных кораблей.