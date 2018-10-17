Министерство инфраструктуры Украины ожидает проведения тендерных процедур по передаче в концессию стивидорной компании "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта в марте-апреле, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

А подписание договоров с победителями конкурсов состоится в мае-июне 2019 года, об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Мининфраструктуры, до конца декабря 2018 года планируется завершить рассмотрение выводов по анализу эффективности концессионных проектов, в январе Мининфраструктуры подготовит тендерную документацию (с привлечением Министерства экономического развития и торговли и Министерства финансов). Ожидается, что уже в феврале тендерная документация по передаче в концессию "Ольвии" и "Херсона" будет одобрена и утверждена Кабмином.

Общий объем ожидаемых инвестиций со стороны концессионеров составит 17,3 млрд грн на протяжении 35-летнего срока концессии для "Ольвии" и 1,4 млрд грн за 30 лет концессии херсонского порта.

Инвестиции будут направлены на обновление инфраструктуры и развитие портов.

В течение первых трех лет в "Ольвии" планируется построить новый зерновой терминал мощностью 2 млн тонн/год (инвестиции 1,56 млрд грн), а в морпорту "Херсон" провести неотложное обновление активов (инвестиции 216 млн грн).

Как сообщалось, заинтересованность в концессии госстивидоров в портах "Ольвия" и "Херсон" ранее проявили более 25 украинских и зарубежных компаний из США, Китая, Франции, Швейцарии, Великобритании, Японии, Турции, Катара и Кореи.

"Нибулон", один из крупнейших зернотрейдеров Украины, может инвестировать в ГП "Херсонский морской торговый порт" (ХМТП) на условиях концессии.

Мининфраструктуры и Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка с целью развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в портовой отрасли 14 ноября 2017 года подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому IFC поможет структурировать проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в двух указанных выше украинских портах.

Как сообщалось, грузооборот спецморпорта Ольвия (Украина) за 10 месяцев 2018 года снизился в 2,2 раза - до 2,54 млн тонн.

А грузооборот Херсонского морпорта (Украина) за 10 месяцев 2018 года снизился на 5% - до 2,42 млн тонн.