Волонтеры крымской некоммерческой организации «Безмятежное море» констатировали увеличение числа случаев гибели дельфинов в акватории Черного моря.

С 1 января 2018 года и по сегодняшний день экологи зафиксировали гибель уже 428 дельфинов. Таким образом, количество зарегистрированных случаев выбросов морских животных увеличилось по сравнению с прошлым годом в два раза, сообщает Крымская ПРАВДА.

« Суммарно же за 2017-2018 годы в одном только Крыму мы зафиксировали гибель 653 черноморских дельфинов всех трех видов», - констатировали в организации.

Как отмечают активисты, если раньше пик смертельной статистики приходился на весну и лето, то теперь тела млекопитающих находят и зимой.

А сейчас трупы дельфинов обнаруживают на оккупированном полуострове в среднем каждые три дня.