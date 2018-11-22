На восточных границах и на севере оккупированного Крыма размещены 26 батальонных тактических групп ВС РФ / Инфографика
|19:19 11.12.2018
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|Крым
Высшее военно-политическое руководство Украины сообщало о резком увеличении сил и средств ВС РФ в непосредственной близости от госграницы с Украиной.
Детальную информацию на сегодняшний день дает Информационное Сопротивление.
Всего близ наших восточных границ и севере Крыма, по данным группы ИС, – 26 батальонных тактических групп ВС РФ:
- на северо-восточном оперативном направлении – 8 БТГр;
- на Донецком оперативном направлении – 13 БТГр (плюс 1 и 2 АК «ЛДНР» на оккупированных территориях Донбасса);
- на Крымском оперативном направлении - 5 БТГр.
Информация по их составу – на схеме.
На Приднестровском направлении особых изменений не зафиксировано.
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