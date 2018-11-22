Высшее военно-политическое руководство Украины сообщало о резком увеличении сил и средств ВС РФ в непосредственной близости от госграницы с Украиной.

Детальную информацию на сегодняшний день дает Информационное Сопротивление.

Всего близ наших восточных границ и севере Крыма, по данным группы ИС, – 26 батальонных тактических групп ВС РФ:

- на северо-восточном оперативном направлении – 8 БТГр;

- на Донецком оперативном направлении – 13 БТГр (плюс 1 и 2 АК «ЛДНР» на оккупированных территориях Донбасса);

- на Крымском оперативном направлении - 5 БТГр.

Информация по их составу – на схеме.

На Приднестровском направлении особых изменений не зафиксировано.