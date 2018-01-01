58% украинцев считают, что Россия совершила акт военной агрессии в Керченском проливе, захватив украинские корабли и моряков.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, сообщает Новое Время.

Противоположного мнения придерживаются 22% респондентов, еще каждый пятый не определился.

При этом решение о введении военного положения на 30 дней в отдельных областях поддерживают только треть украинцев, не поддерживают - почти 60%.

Решение относительно больше поддерживают жители западной (44%) и центральной (39%) Украины, меньше - на юге (24%), меньше всего - на востоке (14%).

В то же время большинство опрошенных (69%) считают введение военного положения запоздалым решением. Они убеждены, что его нужно было вводить еще в 2014 году после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе.

Почти две трети опрошенных допускают, что президент Петр Порошенко хотел ввести военное положение в Украине на 60 дней с целью переноса президентских выборов.

Большинство считают, что введение военного положения привлечет внимание мировой общественности к конфликту в Украине (60%) и будет способствовать внедрению дополнительных международных санкций против России (55%).

Вместе с тем, 31% украинцев считают, что введение военного положения поможет улучшить обороноспособность страны.

22% респондентов оценили вероятность наземного полномасштабного военного вторжения России как высокую, 29% - как среднюю, 17% - как низкую. Каждый пятый считает, что нет никакой угрозы, каждый десятый не определился.

Опрос проводился с 4 по 10 декабря. Было опрошено 2000 человек методом формализованного интервью.