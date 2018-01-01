В акватории Черного и Азовского морей объявлено штормовое предупреждение
|18:39 11.12.2018
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В акватории Черного и Азовского морей объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщаетпресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает 112.ua.
Сегодня днем и ночью 12 декабря порывы ветра на Черном море будут достигать 25-28 м/с, а высота волн 30-50 дм.
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На Азовском море ветер достигнет 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм.
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