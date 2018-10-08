Украина начала готовиться к учениям "Си Бриз 2019": 10 декабря в Киеве началась начальная планирующая конференция украинско-американских учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Так, в конференции принимают участие представители США, Болгарии, Грузии, Латвии, Литвы, Румынии, Дании, Норвегии, Турции, Молдовы. Кроме национальных ВМС к мероприятию будут привлечены представители Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии и Антитеррористического центра при СБУ.

Отмечается, что участники мероприятия обобщают информацию о силах и средствах, определяют учебные вопросы, районы проведения, основные элементы и сроки следующих этапов по планированию обучения.

"Предстоящие учения важны как никогда. Мы работаем на результат: это готовность к управлению силами по стандартам НАТО, достижению совместимости подразделений и кораблей. И самое главное, что украинско-американские учения становится реальным инструментом поддержания стабильности и безопасности в Черном море", - подчеркнул директор учений от украинской стороны, заместитель командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке Алексей Неижпапа.

Указано, что во время работы планирующих групп производится уточнение штатов многонационального морского штаба учений и штаба руководства учениями, планов и задач на межконференционный период и определение задач на главную планирующую конференцию.

Напомним, 21 июля в Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря завершились украинско-американские учения "Си Бриз 2018".

В этом году учения стартовали 9 июля.