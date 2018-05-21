В Армении задержан российский военнослужащий по подозрению в убийстве женщины

17:57 11.12.2018 0 комментариев Армения

Военнослужащий контрактной службы 102-й российской базы задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности жительнице города Гюмри.

Об этом в беседе с  PanARMENIAN.Net заявила начальник отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры РА Аревик Хачатрян.

Преступление произошло 2 декабря в квартале Слободка. Неизвестный напал на Джульету Казарян 1961 г.р. и жестоко избил, бил в том числе по лицу, изуродовав до неузнаваемости. Женщина скончалась по дороге в больницу.

В связи с происшедшим возбуждено уголовное дело по п.14 ч.2 статьи 112 УК.



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