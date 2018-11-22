Курбединов собирается ехать в Москву, чтобы защищать украинского моряка
|17:37 11.12.2018
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|Крым
Крымский адвокат Эмиль Курбединов собирается поехать в Москву, чтобы защищать одного из захваченных украинских моряков - Богдана Небылицу.
Об этом он сообщил после выхода из изолятора временного содержания, где находился пять суток, сообщает День.
Адвокат отметил, что намерен быть в Москве уже в пятницу, 14 декабря.
Эмиля Курбединова выпустили из спецприемника для админзадержанных в оккупированном Симферополе.
«Встречать народного адвоката и разделить радость с его близкими едут люди со всех уголков Крыма», - сказано в сообщении.
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