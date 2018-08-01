Госдеп США посоветовал своим гражданам не ездить в Крым из-за российской оккупации

17:17 11.12.2018 0 комментариев Крым

Государственный департамент США исключил Россию из списка стран, путешествия в которые американским туристам не рекомендованы. Теперь РФ находится в списке стран, где следует проявлять осторожность из-за терроризма, преследования и произвольного применения местных законов.

Также в рекомендациях относительно путешествий упомянут и оккупированный Крым, передает УНН со ссылкой на сайт Госдепа.

"Проявляйте большую осторожность из-за терроризма, преследования и произвольного применения местных законов. В некоторых районах повышенный риск опасности", - говорится в сообщении.

К таким районам госдеп США отнес Северный Кавказ "из-за терроризма и риска общественных беспорядков", а также оккупированный Крым "из-за российской оккупации украинской территории и злоупотребления со стороны оккупационных властей". В эти районы туристам из США рекомендуется не путешествовать.

"Правительство США не может оказывать неотложную помощь американским гражданам, которые путешествуют в Крым, поскольку американским госслужащим запрещено ездить в Крым", - подчеркивается в документе.

Кроме того, американским гражданам настоятельно советуют не пытаться подняться на гору Эльбрус, поскольку туристам придется "пройти рядом с нестабильными и опасными районами северокавказского региона".

Также в госдепе отметили, что граждане США, посещающие или проживающие в России, "подвергались произвольным допросам или задержанию российскими должностными лицами и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательств".

"Российские чиновники могут необоснованно задерживать консульскую помощь задержанным гражданам США. Российские власти произвольно применяют закон в отношении религиозных деятелей США и проводят сомнительные уголовные расследования в отношении граждан США, которые занимаются религиозной деятельностью", - добавили в департаменте.



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