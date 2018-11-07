Прокуратурою АР Крим розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, зокрема стосовно незаконної депортації та насильницького переміщення мешканців Криму з півострову.

Про це 10 грудня 2018 року розповів представник прокуратури автономії Андрій Андросов, повідомляє прес-служба прокуратури.

Представник прокуратури зазначив, що насильницьке переміщати мешканців Криму або піддівати їх депортації з півострову забороняється як нормами міжнародного гуманітарного права так й національним кримінальним законодавством України,.



Так, згідно статті 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій - караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.



Відповідно до статті 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (4 Женевська Конвенція), забороняється, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави або на територію будь-якої іншої держави, незалежно від того, окупована вона чи ні».

