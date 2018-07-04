Турецкие военные начали строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря,

Объект появится в районе населенного пункта Сюрмене, примерно в 150 км от границы с Грузией, сообщает Flot.com со ссылкой на РБК.



Издание указывает, что проект стал особенно актуальным в свете российско-украинского конфликта в районе Керченского пролива и открытия трубопровода «Турецкий поток». Однако планы создания базы существовали еще со времен холодной войны, а разработка проекта к востоку от Трабзона началась еще в июле прошлого года.



Власти рассчитывают, что база, корабли которой займутся патрулированием восточной части Черного моря, даст импульс к развитию всей северо-восточной Турции. Турецкий телеканал ​​NTV указывает, что в качестве дополнительного повода осуществить проект именно в этом районе учитывался факт наличия там судостроительных предприятий.



Как отметил адмирал в отставке Чем Гюрдениз, идея надежной базы на Черном море для Турции назрела давно, однако до сих пор на осуществление проекта не хватало ресурсов, поскольку в основном Анкара делала ставку на укрепление своих позиций в районе Эгейского моря, а также на побережье Средиземного моря. По его словам, сейчас Турции также важно расширять базу в Мерсине, а также усиливать позиции на Северном Кипре.



После вооруженного захвата Россией украинских кораблей в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского пролива в конце ноября телекомпания CNN сообщала о планах США направить в Черное море свой корабль. В Пентагоне при этом заявили, что не рассматривают возможность военного ответа на действия Москвы.

