В Греции в ноябре существенно замедлилась годовая инфляция
|16:16 11.12.2018
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|Греция
Потребительские цены в Греции повысились в ноябре 2018 года на 1% относительно аналогичного периода прошлого года.
Однако в предыдущем месяце годовая инфляция в стране была зафиксирована на уровне 1,8%, сообщает Росбалт со ссылкой на Финам.
Ранее вышли данные, согласно которым индекс деловой активности (PMI) в промышленности Греции заметно поднялся в ноябре 2018 года и достиг 54 пункта. Значение индикатора за предыдущий месяц равнялось 53,1 пункта.
Напомним также, что экономика Греции по итогам III квартала 2018 года прибавила 2,2% в годовом сопоставлении после подъема на 1,7% в апреле—июне текущего года. Причем оценка роста ВВП во II квартале была пересмотрена в сторону понижения — с 1,8%.
В сравнении с предыдущими тремя месяцами экономика страны увеличилась в отчетном периоде на 1% после 0,4% во II квартале (по пересмотренной с плюс 0,2% оценке).
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