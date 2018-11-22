Встреча в "нормандском формате" на уровне политических советников в связи с кризисом в Азовском море состоится во вторник, 11 декабря, в Берлине.

Как сообщает Укринформ, украинскую сторону на встрече представляют заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, в переговорах также примет участие замглавы МИД Елена Зеркаль.

От российской стороны в переговорах будет участвовать помощник президента РФ Владислав Сурков, от немецкой - советник канцлера ФРГ Ян Хекер.

Встречу сразу после вооруженного конфликта в нейтральніх водах Черного моря инициировала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Глава немецкого правительства накануне вечером позвонила президенту РФ Владимиру Путину, обсудив с ним ситуацию в Керченском проливе. Меркель в очередной раз призвала Путина освободить задержанных украинских моряков и суда, а также обеспечить беспрепятственный проход украинским судам в Азовском море.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября предприняли агрессивные действия против украинских кораблей, совершавших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.