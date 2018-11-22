Политические советники "нормандской четверки" обсудят проблему Азова в Берлине
|15:59 11.12.2018
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|Крым
Встреча в "нормандском формате" на уровне политических советников в связи с кризисом в Азовском море состоится во вторник, 11 декабря, в Берлине.
Как сообщает Укринформ, украинскую сторону на встрече представляют заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, в переговорах также примет участие замглавы МИД Елена Зеркаль.
От российской стороны в переговорах будет участвовать помощник президента РФ Владислав Сурков, от немецкой - советник канцлера ФРГ Ян Хекер.
Встречу сразу после вооруженного конфликта в нейтральніх водах Черного моря инициировала канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Глава немецкого правительства накануне вечером позвонила президенту РФ Владимиру Путину, обсудив с ним ситуацию в Керченском проливе. Меркель в очередной раз призвала Путина освободить задержанных украинских моряков и суда, а также обеспечить беспрепятственный проход украинским судам в Азовском море.
Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября предприняли агрессивные действия против украинских кораблей, совершавших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.
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