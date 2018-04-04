Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию Google на 500 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства - неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).

Об этом сообщил во вторник, 11 декабря, глава ведомства Александр Жаров, передает ТАСС.

"Оштрафовали Google на 500 тыс. рублей", - сказал Жаров, добавив, что ведомство продолжит наблюдать за компанией на предмет исполнения законодательства РФ.

"Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google", - сказал он.

Жаров напомнил, что компания в установленные сроки не подключилась к ФГИС с перечнем заблокированных в России сайтов.

В ноябре ведомство составило протокол об административном нарушении.

По российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.

Как сообщалось, российский пакет антитеррористических законов («пакет Яровой») может обернуться для четырех крупнейших российских сотовых операторов штрафом в 45 миллиардов рублей, поскольку предполагает хранение и личных данных граждан ЕС, а это будет противоречить европейским нормам.