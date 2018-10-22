Правительство Грузии блокирует назначение Бриджит Бринкс послом США в Грузии

15:15 11.12.2018 0 комментариев Грузия

Правительство Грузии блокирует назначение послом США в Грузии карьерного дипломата Бриджит Бринк – заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Об этом в статье для издания Foreign Policy пишет журналист Робби Грэмер (Robbie Gramer), передает Грузия Online.

Со ссылкой на источники в дипломатических кругах, Грэмер пишет: «некоторые члены грузинского правительства считают, что Бринк слишком благосклонна к прозападному экс-президенту Михеилу Саакашвили». Автор статьи предполагает, что за данным решением стоит лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Следует отметить, что о том, что "Грузинская мечта" блокирует кандидатуру Бриджит Бринкс, рассказала телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на четыре разных источника еще 26 октября текущего года, перед первым туром президентских выборов в Грузии. Но тогда представители правящей партии Грузии назвали это инсинуацией оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Пост посла США в Грузии остается вакантным с тех пор, как последний дипломат, занимавший эту должность, Ян Келли, ушел в отставку в конце марта. Таким образом, в Грузии не было «высокопоставленного дипломатического присутствия» США во время недавних президентских выборов. Вместе с тем, FP указывает, что посол США играет «более заметную роль» в Грузии, чем послы США в других странах.

Как отмечает Foreign Policy, Грузия является одной из немногих стран, которые в течение длительного периода оставались без американского посла при президентстве Дональда Трампа.

«Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон был подвергнут критике за то, что многие высокопоставленные должности в посольствах за рубежом пустовали. Его преемник Майк Помпео обещал произвести назначения на эти места как можно быстрее», — пишет FP, добавляя, что для назначения на должности посла, как и на ключевые позиции в Госдепартаменте, необходимо одобрение президента и Сената США.

Как утверждается в статье, из-за предполагаемых политических симпатии Бринк к Саакашвили, власти Грузии отказываются подписать агреман – согласие правительства принимающего государства на назначение лица дипломатическим представителем направляющего государства.

«Официальные лица в обеих странах, которые говорили с FP, оспорили утверждение о том, что Бринк поддерживает Саакашвили. Они характеризуют ее как профессионала, который никогда не проявлял личностных симпатий к Саакашвили или его партии «Единому национальному движению»», — говорится в статье.

В интервью Foreign Policy один из официальных лиц, сообщил, что за назначение Бринк послом в Грузии «активно выступал» Весс Митчелл – помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Госдепартамент США отказался от комментариев, сославшись на то, что Белый дом до сих пор официально не объявил кандидатуру посла в Грузии.

«Администрация Трампа выдвигает на должности послов сильных, квалифицированных кандидатов и прилагает все усилия, чтобы назначения на эти должности произошли как можно быстрее, в том числе в Грузии. Мы не комментируем текущие внутренние процессы», — заявил один из высокопоставленных чиновников в администрации президента США.

Отказался комментировать вопрос назначения нового посла США и пресс-спикер правительства Грузии.
 



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