Администрация морских портов Украины выступила с разъяснением относительно новой редакции договора о взаимодействии сторон во время агентирования судов в морских портах Украины.

Как отметили в АМПУ, новая редакция договора была издана с целью актуализации отношений с морскими агентами, упрощения порядка заключения договоров с ними и руководствуясь принципами прозрачности, а также для соблюдения обеспечения равных условий всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в морских портах Украины, информирует ЦТС.

В разъяснении к документу говорится, что новая редакция договора была разработана, руководствуясь следующими принципами:

- соблюдение требований антимонопольного законодательства, в частности ст. ст. 12 и 13 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" от 11.01.2001 № 2210 - III, а именно предотвращение применения разных цен или различных других условий к равнозначным соглашениям с субъектами хозяйствования;

- соблюдение положений Закона Украины "О морских портах Украины" от 17.05.2012 № 4709 - VI, а именно обеспечение создания равных и конкурентных условий ведения хозяйственной деятельности и получения услуг в морском порту;

- обеспечение прозрачности при заключении договоров о взаимодействии сторон во время агентирования судов в морских портах Украины;

- упрощение порядка заключения таких договоров (добавлена возможность оформления договора удаленно без необходимости посещения ГП "АМПУ" - для осуществления своей деятельности морскому агенту достаточно послать лишь декларацию о присоединении в двух экземплярах с соответствующим пакетом документов);

- принятие во внимание конструктивных предложений портового сообщества.

В АМПУ обращают внимание на то, что данная редакция договора разработана на базе существующей редакции договора о взаимодействии сторон во время агентирования судов в морских портах Украины и не имеет существенных изменений. Так, договор о взаимодействии сторон был дополнен условиями антикоррупционного предостережения и порядком его акцептования в соответствии со ст. 634 Гражданского кодекса.

Отметим, что 4 декабря общественный союз "Ассоциация морских агентств Украины" (АМАУ) проинформировал, что будет оспаривать в суде разработанную АМПУ новую редакцию Договора о взаимодействии сторон во время агентирования судов в морских портах Украины в форме договора присоединения.

Об этом в комментарии сайту Порты Украины сообщила исполнительный директор АМАУ Ксения Пидручная.

По ее словам, в марте АМПУ разослала морским агентам форму договора, предлагающего услуги, которые морской агент не должен оплачивать, и ему они не предоставляются: "В частности, это "информационные услуги".

"Дальше. Этот договор - хозяйственный, то есть второй стороной является агент, и этот агент платит за услуги, которые ему якобы предоставляются. На самом деле, эти слуги предоставляются судну, и оплачивает их судовладелец, а не морской агент. Агент - просто постоянный представитель судовладельца. То есть, это должен быть договор-поручение, а не хозяйственный договор. Кроме того, морскому агенту навязывается оплата ответственности за возможное загрязнение окружающей среды, хотя по Кодексу торгового мореплавания это - ответственность судовладельца", - рассказала она, добавив, что эти и некторые другие противоречивые положения сохранились в новой редакции договора.