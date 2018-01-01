В АМПУ разъяснили новую редакцию договора об агентировании судов в морских портах Украины
|14:56 11.12.2018
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|Украина
Администрация морских портов Украины выступила с разъяснением относительно новой редакции договора о взаимодействии сторон во время агентирования судов в морских портах Украины.
Как отметили в АМПУ, новая редакция договора была издана с целью актуализации отношений с морскими агентами, упрощения порядка заключения договоров с ними и руководствуясь принципами прозрачности, а также для соблюдения обеспечения равных условий всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в морских портах Украины, информирует ЦТС.
В разъяснении к документу говорится, что новая редакция договора была разработана, руководствуясь следующими принципами:
- соблюдение требований антимонопольного законодательства, в частности ст. ст. 12 и 13 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" от 11.01.2001 № 2210 - III, а именно предотвращение применения разных цен или различных других условий к равнозначным соглашениям с субъектами хозяйствования;
- соблюдение положений Закона Украины "О морских портах Украины" от 17.05.2012 № 4709 - VI, а именно обеспечение создания равных и конкурентных условий ведения хозяйственной деятельности и получения услуг в морском порту;
- обеспечение прозрачности при заключении договоров о взаимодействии сторон во время агентирования судов в морских портах Украины;
- упрощение порядка заключения таких договоров (добавлена возможность оформления договора удаленно без необходимости посещения ГП "АМПУ" - для осуществления своей деятельности морскому агенту достаточно послать лишь декларацию о присоединении в двух экземплярах с соответствующим пакетом документов);
- принятие во внимание конструктивных предложений портового сообщества.
В АМПУ обращают внимание на то, что данная редакция договора разработана на базе существующей редакции договора о взаимодействии сторон во время агентирования судов в морских портах Украины и не имеет существенных изменений. Так, договор о взаимодействии сторон был дополнен условиями антикоррупционного предостережения и порядком его акцептования в соответствии со ст. 634 Гражданского кодекса.
Отметим, что 4 декабря общественный союз "Ассоциация морских агентств Украины" (АМАУ) проинформировал, что будет оспаривать в суде разработанную АМПУ новую редакцию Договора о взаимодействии сторон во время агентирования судов в морских портах Украины в форме договора присоединения.
Об этом в комментарии сайту Порты Украины сообщила исполнительный директор АМАУ Ксения Пидручная.
По ее словам, в марте АМПУ разослала морским агентам форму договора, предлагающего услуги, которые морской агент не должен оплачивать, и ему они не предоставляются: "В частности, это "информационные услуги".
"Дальше. Этот договор - хозяйственный, то есть второй стороной является агент, и этот агент платит за услуги, которые ему якобы предоставляются. На самом деле, эти слуги предоставляются судну, и оплачивает их судовладелец, а не морской агент. Агент - просто постоянный представитель судовладельца. То есть, это должен быть договор-поручение, а не хозяйственный договор. Кроме того, морскому агенту навязывается оплата ответственности за возможное загрязнение окружающей среды, хотя по Кодексу торгового мореплавания это - ответственность судовладельца", - рассказала она, добавив, что эти и некторые другие противоречивые положения сохранились в новой редакции договора.
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