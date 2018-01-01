Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, повторно выставило на государственном онлайн-аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) арестованный рыбацкий черноморский сейнер "Норд" со снижением цены на 10%.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Судно построено в 1989 году в городе Азов (Ростовская область РФ). Длина - 23,6 метра. Ширина - 6,5 м. Мощность главного двигателя - 165 кВт. Чистая вместимость - 32 т.

Во время аннексии Крыма судно было незаконно захвачено Российской Федерацией. Впоследствии, судно было арестовано, возбуждено соответствующее уголовное производство и передано Агентству по розыску и менеджмента активов.

"Согласно правилам проведения торгов АРМА снова выставила лот со снижением цены, что существенно увеличит внимание со стороны покупателей к судну. OpenMarket - это открытые и безопасные торги, в которых может принять участие каждый. Поэтому не пропустите такую возможность", - подчеркнул генеральный директор ГП "СЕТАМ" OpenMarket Виктор Вишнёв.

Дата проведения торгов - 26 декабря 2018 года.

Стартовая цена - 1468473 грн.

Гарантийный взнос для участия (возвращается в случае проигрыша) - 101636 грн.

Напомним, в ноябре 2018 года к аукциону по продаже российского судна "Норд" не был допущен ни один участник.

В оккупированном Крыму сообщили о переговорах по обмену удерживаемого в Украине капитана сейнера "Норд" Владимира Горбенко на капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.