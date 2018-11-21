«В связи с санкциями против РФ компания Monotype Imaging, которой принадлежат права на популярные шрифты (в т.ч. широко распространенный Times New Roman), отказалась предоставить лицензии на их использование в российском ПО.

Нардеп Дмитрий Тымчук на странице в facebook написал о связи между санкциями, шрифтами и армией РФ, информирует enovosty.com/news.

Казалось бы, где связь между шрифтами и армией?

Но не далее как в прошлом году Минобороны РФ выпустило «Справочник офицера» для своих служивых. Где жестко устанавливается, что служебные документы в российской армии печатаются с использованием шрифта Times New Roman.

В частности, раздел IX, п. 9.4. «Правила оформления служебных документов» гласит: «Служебные документы (…) печатаются с использованием текстового редактора Microsoft Office Word шрифтом Times New Roman размерами №14-16 с 1-2 межстрочным интервалом. Отдельные документы (заявления, анкеты, объяснительные записки, рапорта) допускается писать от руки».

Что ж, очевидно, российским воякам теперь всё придется «писать от руки». Тендер на закупку гусиных перьев и чернил МО РФ объявит на днях», — написал лидер «Информационного сопротивления».



