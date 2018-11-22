В оккупированном Крыму из-под ареста вышел адвокат крымских татар Эмиль Курбединов

12:58 11.12.2018 0 комментариев Крым

В аннексированном Крыму после пяти суток административного ареста вышел на свободу адвокат крымских татар Эмиль Курбединов.

В спецприемник его пришли встречать родные, друзья и крымские активисты, сообщило ГРОМАДСЬКЕ. 

Защитники требовали, чтобы Курбединова выпустили в 11:10 по крымскиму времени, ведь именно тогда был задержан адвокат. Администрация спецприемника выпустила его в 11:40, отсчитывая время ареста с момента составления протокола.

«Сотрудники полиции напряглись, когда увидели столько людей. Он (Курбединов — ред.) вышел и, думаю, продолжит свою работу в таком же темпе. Вероятно, сегодня поедет в Ростов, где проходит заседание по крымскому татарину, где он является защитником», — сказал один из присутствовавших на встрече адвоката.

Напомним, утром 6 декабря в аннексированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, который в частности защищает права крымских татар и участвует в защите украинских моряков, находящихся в Россие.

Это уже не первый случай, когда Курбединова задержали сотрудники так называемого «Центра противодействия экстремизму». В начале 2017 во время обысков у крымского татарина «Е-шники» задержали Курбединова и адвоката Семедляева. У Курбединова обыскали офис и квартиру, изъяли технику. После — его осудили на 10 суток административного ареста якобы за «экстремистские» сообщения в сети «ВКонтакте» за 2013 о конференции «Хизб ут-Тахрир».

 

 



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