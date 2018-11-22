Кремлівська пропаганда достигла свого апогею! "Україна заразила Азовське море холерою і готовила доставку ядерної бомби в Крим”
|12:38 11.12.2018
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|Крым
Кремлівська пропагандистська машина не зупиняється ні на секунду і продовжує зомбувати своїх довірливих громадян, а також власних посібників, видаючи часом неймовірно абсурдні заяви.
Джуліан Кінг, який є європейським комісаром з безпеки Євросоюзу, повідомив, що перед тим, як країна-агресор варварськи захопила три українських судна і їх екіпажі в Керченській протоці, Росія почала свою кампанію, спрямовану на дезінформують новини, щоб постаратися пом’якшити думку суспільства, повідомляє Набережна.
Кінг заявив, що в російських “фейках” йшлося про те, що Україна нібито заразила акваторію Азовського моря холерою, а також нібито українські секретні спецслужби намагалися доставити міфічну ядерну бомбу на територію анексованого Кримського півострова.
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