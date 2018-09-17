Закон о прекращении действия договора о дружбе Украины с РФ вступит в силу с 12 декабря

11:55 11.12.2018 0 комментариев Украина

11 декабря в официальной газете Верховной Рады "Голос України" опубликовали закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, он вступает в силу с 12 декабря 2018 года.

В документе отмечается, что, начав военную агрессию против Украины, Россия нарушила действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, пишет Гордон.

"Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает Украину от обязательств по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения Договора до прекращения его действия", – говорится в документе.

Договор между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года в Киеве сроком на 10 лет. Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума РФ – 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно договору, его действие автоматически продлевалось на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

3 декабря президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе Украины с РФ. Его статус был определен как неотложный. 6 декабря парламент одобрил прекращение действия соглашения.

10 декабря Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе Украины с РФ. По его словам, непродление соглашения следует рассматривать как "часть стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым". 
 



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