Украина планирует закупку американских истребителей
|11:11 11.12.2018
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|Украина
Председатель правления «Украинского милитарного центра» Тарас Чмут в эфире 5 канала заявил о разработке Концепции развития Военно-воздушных сил Украины в среднесрочной перспективе, которая предусматривает закупку самолетов-истребителей производства США.
Об этом сообщает Флот - 2017 со ссылкой на Хвиля.
Авторы Концепции предлагают произвести закупку американских военных самолетов для украинского боевого авиапарка. Эксперт добавил, что речь идет о закупке либо новых, либо уже бывших в пользовании истребителей США.
По мнению офицера запаса ВСУ Юрия Збанацкого, весь существующий парк боевых самолетов ВВС Украины в ближайшие годы придется заменить. Он подчеркнул, что авиационная техника рассчитана на 25-35 лет эксплуатации.
Эксперты также обращают внимания, что в условиях противостояния с РФ Украине необходимо обеспечить пополнение своего авиапарка.
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