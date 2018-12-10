Евросоюз рассматривает возможность оказания помощи украинскому Приазовью, пострадавшему от экономической блокады и агрессии со стороны России.

Об этом заявила глава внешней политики ЕС Могерини, передает Еспресо со ссылкой на "Радио Свобода" .

"О конкретной поддержке региона, который наиболее пострадал от ограничений грузовых перевозок у входа в Азовское море, мы обсудили с министром иностранных дел Климкиным и еврокомиссаром Ганом дальнейшие проекты, которые мы можем финансировать и поддерживать для помощи региона", - сказала Могерини.

Среди прочего, ЕС рассматривает программу, предусматривающую помощь региону на 50 млн евро.

"В частности мы имеем новую программу на 50 млн евро, но есть и другие инструменты включая Европейский инвестиционный банк в этом направлении", - отметила Могерини.

По словам главы внешней политики ЕС, среди направлений помощи будет в том числе коммунальный сектор.

"Также должны рассмотреть два других варианта, очень конкретные и мы будем держать под нашим вниманием о помощи коммунальному сектору", - добавила Могерини.