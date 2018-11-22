Сейм Литвы принял резолюцию о поддержке Украины с жесткими требованиями к России
|10:10 11.12.2018
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|Крым
Сейм Литвы в понедельник, 10 декабря, принял резолюцию "О поддержке Украины в контексте агрессии Российской Федерации". Решение поддержали 79 человек.
"Принятая резолюция решительно осуждает военную агрессию против Украины со стороны Российской Федерации и агрессивные односторонние действия, которые являются грубым нарушением двусторонних и многосторонних соглашений и международного права, угрожают всему региону и европейской безопасности, и призывает к немедленным действиям", - пишет ZN,UA со ссылкой на пре-службу сейма.
Постановление включает в себя три пункта:
- передача Керченского пролива ООН;
- передача под контроль ООН оккупированных Россией территорий;
- освобождение всех политических заключенных и военнопленных, арестованных и заключенных в тюрьму граждана Украины.
Резолюция Сейма призывает страны ЕС и страны-члены НАТО расширить и усилить санкции против России, а также расширить и углубить сотрудничество с Украиной путем укрепления ее обороноспособности, оказания помощи в проведении реформ и обеспечения того, чтобы к 2027 году Украина была должным образом готова к запуску переговоров о вступлении в ЕС.
Напомним, ранее президент Литви Даля Грибаускайте заявила, что действия России - это прямая война против Украины и предложила помощь своей страны.
ранее Литва приняла индивидуальные санкции против граждан РФ, причастных к захвату украинских военных моряков.
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