Сейм Литвы в понедельник, 10 декабря, принял резолюцию "О поддержке Украины в контексте агрессии Российской Федерации". Решение поддержали 79 человек.

"Принятая резолюция решительно осуждает военную агрессию против Украины со стороны Российской Федерации и агрессивные односторонние действия, которые являются грубым нарушением двусторонних и многосторонних соглашений и международного права, угрожают всему региону и европейской безопасности, и призывает к немедленным действиям", - пишет ZN,UA со ссылкой на пре-службу сейма.

Постановление включает в себя три пункта:

- передача Керченского пролива ООН;

- передача под контроль ООН оккупированных Россией территорий;

- освобождение всех политических заключенных и военнопленных, арестованных и заключенных в тюрьму граждана Украины.

Резолюция Сейма призывает страны ЕС и страны-члены НАТО расширить и усилить санкции против России, а также расширить и углубить сотрудничество с Украиной путем укрепления ее обороноспособности, оказания помощи в проведении реформ и обеспечения того, чтобы к 2027 году Украина была должным образом готова к запуску переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, ранее президент Литви Даля Грибаускайте заявила, что действия России - это прямая война против Украины и предложила помощь своей страны.

ранее Литва приняла индивидуальные санкции против граждан РФ, причастных к захвату украинских военных моряков.