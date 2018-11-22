Отмена Верховным Судом (ВС) Украины постановления Верховной Рады за сентябрь 2016 года об увольнении Валерия Чернобука с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области не является основанием для восстановления истца на должности.

Об этом 10 декабря проинформировал сайт ВС, передает Гордон.



"Дальнейшее решение вопроса об увольнении Чернобука с должности судьи относится к полномочиям Высшего совета правосудия", – отметили в ведомстве.



В Верховном Суде подчеркнули, что решение является очередным в ряде решений ВС об отмене из-за процедурных нарушений постановлений парламента за 29 сентября 2016 года, когда были уволены 29 судей.



Чернобук возглавлял Апелляционный суд в Крыму с декабря 2011-го по апрель 2014 года. В июле 2014 года указом президента Петра Порошенко он был назначен судьей Апелляционного суда Днепропетровской области.



В августе 2016 года Чернобука уволили в связи с нарушением присяги. Высшая квалификационная комиссия судей до принятия решения ознакомилась с видео, где Чернобук говорил, что ни один судья, который решил остаться работать в Крыму после оккупации, не нарушает присягу.



Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Чернобук занимался подрывной деятельностью, оказывая помощь в переходе судов аннексированного Крыма на использование российского законодательства.



Сам экс-глава суда подчеркивал, что принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе и получил медаль "Ветеран войны".



3 ноября Чернобука задержали в Киеве. 5 ноября суд арестовал экс-главу Апелляционного суда Крыма.

