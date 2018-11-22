Подозреваемого в госизмене Чернобука не восстанавливали на должности судьи – Верховный Суд Украины

09:50 11.12.2018 0 комментариев Крым

Отмена Верховным Судом (ВС) Украины постановления Верховной Рады за сентябрь 2016 года об увольнении Валерия Чернобука с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области не является основанием для восстановления истца на должности.

Об этом 10 декабря проинформировал сайт ВС, передает Гордон.

"Дальнейшее решение вопроса об увольнении Чернобука с должности судьи относится к полномочиям Высшего совета правосудия", – отметили в ведомстве.

В Верховном Суде подчеркнули, что решение является очередным в ряде решений ВС об отмене из-за процедурных нарушений постановлений парламента за 29 сентября 2016 года, когда были уволены 29 судей.

Чернобук возглавлял Апелляционный суд в Крыму с декабря 2011-го по апрель 2014 года. В июле 2014 года указом президента Петра Порошенко он был назначен судьей Апелляционного суда Днепропетровской области.

В августе 2016 года Чернобука уволили в связи с нарушением присяги. Высшая квалификационная комиссия судей до принятия решения ознакомилась с видео, где Чернобук говорил, что ни один судья, который решил остаться работать в Крыму после оккупации, не нарушает присягу.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Чернобук занимался подрывной деятельностью, оказывая помощь в переходе судов аннексированного Крыма на использование российского законодательства.

Сам экс-глава суда подчеркивал, что принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе и получил медаль "Ветеран войны".

3 ноября Чернобука задержали в Киеве. 5 ноября суд арестовал экс-главу Апелляционного суда Крыма. 
 



Ещё на эту тему:

20:20 10.12.2018
Появились подробности нападения на офис крымских адвокатов / Видео
17:58 10.12.2018
После прохода военной техники на Керченском мосту идут ремонтные работы / Фото
17:17 10.12.2018
Верховний суд поновив на посаді екс-голову Апеляційного суду Криму
14:03 10.12.2018
Оккупанты втрое увеличат число мест в симферопольской колонии строгого режима
09:26 10.12.2018
В аэропорту оккупированного Симферополя появился еще один пост проверки документов
08:01 10.12.2018
Оккупанты передумали ликвидировать оператора Керченской паромной переправы
20:30 05.12.2018
"Опричникам" Путина доверят охрану Керченского моста
20:10 05.12.2018
Украинский суд оставил под стражей судью-предателя из Крыма
07:01 05.12.2018
Скорость течения в Керченском проливе после строительства моста, увеличилась вдвое
06:51 05.12.2018
Генсек НАТО: Россия использует Крым, чтобы взять под контроль Азовское море
18:18 04.12.2018
Оккупанты заговорили об обмене капитанов сейнера "Норд" и "ЯМК-0041
15:15 04.12.2018
В Ялте оккупанты планируют открыть новое кладбище на землях Массандры
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
14:38 05.12.2018
РФ передумала продавать Азербайджану БРК "Бал-Э" "для обеспечения безопасности кораблей Каспийской флотилии"
19:59 04.12.2018
СМИ: Крупная нефтяная компания продает свою долю в Азербайджане
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
Все новости страны
Армения Армения
17:57 11.12.2018
В Армении задержан российский военнослужащий по подозрению в убийстве женщины
12:13 11.12.2018
Армения не стремится в НАТО - Пашинян
09:25 11.12.2018
У ЄС готові до співпраці з новообраним парламентом Вірменії
07:41 10.12.2018
Вибори у Вірменії: три партії пройшли в парламент
Все новости страны
Болгария Болгария
13:59 03.12.2018
Bulgaria Air отменила авиарейсы в Украину
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
16:16 11.12.2018
В Греции в ноябре существенно замедлилась годовая инфляция
09:48 07.12.2018
В ходе столкновений в Афинах пострадали три человека, 35 задержанных
07:54 06.12.2018
Афины против использования политики санкций в отношениях с Москвой
09:22 05.12.2018
США вважають, що Македонія може стати членом НАТО у 2020 році
Все новости страны
Грузия Грузия
15:15 11.12.2018
Правительство Грузии блокирует назначение Бриджит Бринкс послом США в Грузии
08:44 10.12.2018
Грузия и Франция переходят на второй этап сотрудничестве по вопросу ПВО
08:01 07.12.2018
Грузинський міністр вказав на протизаконні дії Росії
19:19 06.12.2018
Поліція затримала зятя чинного президента Грузії
Все новости страны
Молдова Молдова
13:38 10.12.2018
Президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности
16:37 07.12.2018
Президент Молдовы Додон пожаловался русским, что его снова отстранят. Он надеется, что в последний раз
07:25 07.12.2018
Молдова передала Україні головування в ГУАМ
14:15 04.12.2018
Додон, який заперечував агресію РФ, досі "мріє" про зустріч з керівництвом України
Все новости страны
Россия Россия
15:39 11.12.2018
Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона за "неисполнение российского законодательства"
13:55 11.12.2018
Компания Monotype Imaging отказалась предоставить лицензии на использование популярных шрифтов в российском ПО
11:35 11.12.2018
Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России
08:23 11.12.2018
Держдеп США: "Північний потік-2" й "Турецький потік" – це не комерція, політичний тиск
Все новости страны
Румыния Румыния
09:48 10.12.2018
В Бухаресте считают нынешние условия неподходящими для критических выводов по Молдавии
17:37 07.12.2018
Румыния блокирует в Совете ЕС принятия заявления с критикой Молдовы - СМИ
12:24 05.12.2018
План развития сотрудничества погранведомств Украины и Румынии на 2019г подписали главы служб двух стран
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
Все новости страны
Турция Турция
16:37 11.12.2018
Турция начала строительство новой военной базы на Черном море
12:44 07.12.2018
Турция расширит ассортимент наземных беспилотников / Фото
07:41 06.12.2018
Анкара против напряженности в регионе. Турция также прилагает усилия в этом вопросе
14:10 30.11.2018
Турция активно ведет морскую геологоразведку
Все новости страны
Украина Украина
20:01 11.12.2018
Российский Минюст отправил в ЕСПЧ свою версию задержания украинских моряков
19:39 11.12.2018
На оккупированном полуострове в среднем каждые три дня обнаруживают трупы дельфинов
19:19 11.12.2018
На восточных границах и на севере оккупированного Крыма размещены 26 батальонных тактических групп ВС РФ / Инфографика
18:59 11.12.2018
Отношение украинцев к агрессии РФ в Азовском море и введении военного положения – опрос
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс