Госкорпорация «Ростех», которая занимается строительством двух новых электростанций в оккупированном Крыму, попросила Минэнерго РФ вновь перенести запуск второй очереди Таврической и Балаклавской ТЭС, на этот раз – с начала декабря на март.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает РБК со ссылкой на замминистра энергетики Андрея Черезова и на свои источники – в «Технопромэкспорте» – «дочке» Ростеха и в профильных ведомствах.

Кроме того, выяснилось, что первые блоки электростанций, о запуске которых «на полную мощность» торжественно объявили 1 октября, до сих пор работают в режиме пусконаладки: они то загружались, то вообще не выдавали мощность.

Причиной переноса второй очереди названа неготовность инфраструктуры для ТЭС, а именно – сети для Симферопольской ТЭС и семь подстанций для подключения энергоблоков. За это отвечает «Крымэнерго».

«Инфраструктурные объекты частично были сданы лишь осенью этого года и до сих пор не готовы в полном объеме, это зона ответственности местных подрядных организаций», – приводит РБК слова представителя «Технопромэкспорта».

Издание также сообщает, со ссылкой на двух федеральных чиновников и одного крымского, что Минэнерго РФ неоднократно предлагало «крымскому правительству» передать на федеральный уровень строительство сетевой и газовой инфраструктуры. Однако «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксёнов «отказывался, объясняя, что нужно загружать подрядами местные компании и обеспечивать рабочими местами крымчан», сообщает РБК.

Напомним, сроки запуска станций неоднократно переносились. Изначально введение в эксплуатацию первых блоков ТЭС планировалось в сентябре 2017 года. Затем срок был перенесен на конец года.

Однако и эти сроки не были выдержаны и назначены новые: первую очередь готовились сдать в мае, вторую – в июне. После этого первые энергоблоки планировали запустить в сентябре, но в итоге перенесли их на начало октября. Одной из причин переноса сроков называлась задержка с оформлением документов и неготовность инфраструктуры.