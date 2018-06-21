У ЄС готові до співпраці з новообраним парламентом Вірменії

09:25 11.12.2018 0 комментариев Армения

Європейський союз визнає підсумки позачергових парламентських виборів, що відбулися 9 грудня у Вірменії, і готовий до співпраці з новообраним парламентом країни.

Про це йдеться в поширеній заяві офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС, передає  УНН.

“Як раніше вказала Міжнародна місія зі спостереження за виборами, вони (позачергові парламентські вибори у Вірменії — ред.) пройшли при дотриманні основних свобод, а також зустріли широке громадське схвалення, яке необхідно зберегти в ході майбутніх виборчих реформ”, — сказано в тексті.

Зокрема, відзначається, що Євросоюз підтримує подальшу демократизацію та модернізацію Вірменії.

В ЄС сподіваються “на співпрацю з демократично обраним парламентом і згодом сформованим урядом, яке дозволить зміцнити політичні й економічні відносини, засновані на Угоді про глибоке та всеосяжне партнерство Вірменії та Євросоюзу”.

Нагадаємо, вчора, 10 грудня, за результатами виборівдо парламенту Вірменії, блок виконуючого обов’язки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна “Мій крок” набрав 70,43% голосів. Також в законодавчий орган пройшли партії “Процвітаюча Вірменія (8,27% голосів) і “Освічена Вірменія” (6,37% голосів).

 



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