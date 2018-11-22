Военные топографы восстановили геодезическую сеть Крыма
|08:46 11.12.2018
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|Крым
Геодезисты Южного военного округа страны агрессора завершили восстановление геодезической сети оккупированного Крыма, используя специальную аппаратуру.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЮВО,- передает Керчь.ФМ.
«Военнослужащие центра геопространственной информации и навигации округа завершили топографические работы по обследованию и восстановлению пунктов государственной геодезической сети Крымского полуострова»», - говорится в сообщении военного пресс-центра.
Военными топографами за несколько лет обследовано и восстановлено более 1,3 тыс. пунктов государственной геодезической сети, из которых в 2018 году более 600 пунктов.
«Для достижения высокой точности в работе военнослужащие центра обеспечены навигационной аппаратурой "Орион", которая показала себя с наилучшей стороны», - сообщил начальник топографической службы штаба ЮВО полковник Сергей Павленко.
Также использовался подвижный навигационный комплекс (ПНГК) на базе автомобиля «КамАЗ». С его помощью проложены маршруты как по асфальтовым дорогам общего назначения, так и по пересеченной местности.
Всего в ходе выполнения работ по восстановлению пунктов топогеодезической сети в аннексированном Крыму геодезисты ЮВО обследовали площадь около 27 тыс. квадратных километров.
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