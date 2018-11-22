Геодезисты Южного военного округа страны агрессора завершили восстановление геодезической сети оккупированного Крыма, используя специальную аппаратуру.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЮВО,- передает Керчь.ФМ.

«Военнослужащие центра геопространственной информации и навигации округа завершили топографические работы по обследованию и восстановлению пунктов государственной геодезической сети Крымского полуострова»», - говорится в сообщении военного пресс-центра.

Военными топографами за несколько лет обследовано и восстановлено более 1,3 тыс. пунктов государственной геодезической сети, из которых в 2018 году более 600 пунктов.

«Для достижения высокой точности в работе военнослужащие центра обеспечены навигационной аппаратурой "Орион", которая показала себя с наилучшей стороны», - сообщил начальник топографической службы штаба ЮВО полковник Сергей Павленко.

Также использовался подвижный навигационный комплекс (ПНГК) на базе автомобиля «КамАЗ». С его помощью проложены маршруты как по асфальтовым дорогам общего назначения, так и по пересеченной местности.

Всего в ходе выполнения работ по восстановлению пунктов топогеодезической сети в аннексированном Крыму геодезисты ЮВО обследовали площадь около 27 тыс. квадратных километров.