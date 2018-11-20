Держдеп США: "Північний потік-2" й "Турецький потік" – це не комерція, політичний тиск

08:23 11.12.2018 0 комментариев Россия

У Вашингтоні вважають російські ініціативи з побудови газопроводу "Північний потік-2", а також "Турецький потік" політичними інструментами, які далекі від суто комерційних проектів.

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсіс Феннон під час телефонної прес-конференції в понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Північний потік 2" й "Турецький потік" намагаються поглибити залежність (Європи – ред.), а не зміцнювати безпеку. Вони не є комерційними проектами, це політичні інструменти", - заявив Феннон.

Він підкреслив, що на відміну від практики в США, російські енергетичні компанії є продовженням державної політики, а "російська держава використовує енергоресурси для примусових політичних цілей". Зокрема, за його словами, "через "Північний потік-2" Росія прагне збільшити важелі впливу на Захід, відокремлюючи водночас Україну від Європи".

"Немає жодних причин для того, щоб ми мали довіряти містеру Путіну в будь-якому питанні", - підкреслив Феннон.

США і Європа поділяють західні цінності, зауважив представник адміністрації США. "Ми розглядаємо комерцію як взаємовигідну та взаємну, але ведення бізнесу з проектом "Північний потік – 2" просто не відповідає цим загальним цінностям", - зауважив Феннон.

Він також підтвердив, що Конгрес США проявляє все більшу зацікавленість у запровадженні санкцій проти "Північного потоку-2".

"Ми очікуємо, що рішучість Конгресу в цьому питанні, у намірі переслідувати російський енергоекспорт після того, що сталося (біля Керченської протоки – ред.) лише зростатиме", - наголосив помічник держсекретаря США.

Чиновник також поінформував, що США продовжують говорити з усіма друзями в Європі на двосторонній і багатосторонній основах. У цьому зв'язку він зазначив, що в Вашингтоні відчувають дедалі більшу стурбованість по "Північному потоку-2" з боку європейських партнерів, у тому числі з боку Німеччини.



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