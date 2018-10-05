Між членами ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) та Канадою може з’явитися нова програма економічної співпраці.

Про це йдеться у спільному прес-релізі, поширеному МЗС Канади за підсумками зустрічі між Христею Фріланд та главами МЗС країн-членів ГУАМ, повідомляє Укрінформ.

“Сторони обговорили можливість започаткування програми співпраці ГУАМ-Канада, яка полегшить перетворення регіону у зону миру, стабільності й сталого розвитку. У цьому контексті Сторони поділилися поглядами на можливості співпраці у галузях спільного інтересу, серед яких: транспортний коридор ГУАМ, торговля й інвестиції, а також створення зони вільної торгівлі”, - заявили у МЗС Канади.

Окрім цього, учасники перемовин наголосили на “важливості консолідованих міжнародних зусиль, направлених на досягнення найшвидшого та мирного вирішення конфліктів у зоні ГУАМ, ґрунтуючись на принципах міжнародного права”. “Сторони висловили спільне занепокоєння серйозними безпековими та гуманітарними наслідками невирішених конфліктів у Європі. Вони також висловили стурбованість серйозним інцидентом у Азовському морі та закликали до негайного звільнення українських моряків та суден”, - запевнили у зовнішньополітичному відомстві.

Зазначимо, що зустріч глави МЗС Канади Христі Фріланд із її колегами з Грузії, України, Азербайджана та Молдови відбулася у Мілані на полях міністерського саміту ОБСЄ.