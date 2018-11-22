Меркель высказалась за освобождение Россией украинских моряков
|07:01 11.12.2018
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|Крым
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в понедельник, 10 декабря, в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнула "необходимость мер", направленных на обеспечение беспрепятственного судоходства через Керченский пролив.
Кроме того, глава германского правительства высказалась за освобождение Россией 24 украинских моряков, задержанных при следовании из Одессы в Мариуполь, сообщает Deutsche Welle.
Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), стороны также обсудили проблему "транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года". Деталей переговоров он не привел.
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