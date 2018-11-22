ЕС рассматривает конкретные меры для поддержки регионов, на которых больше всего сказалось ограничение Россией грузовых перевозок в районе Азовского моря.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини по итогам встречи глав МИД ЕС 10 декабря в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы вместе с членами ЕС рассматриваем конкретные меры для поддержки, которые можно добавить для помощи регионам, на которых больше всего сказались ограничения на грузовые перевозки вблизи Азовского моря", - сказала Могерини.

Руководительница дипломатии ЕС отметила, что обсуждала с главой МИД Украины Павлом Климкиным и еврокомиссаром по вопросам расширения Йоганнесом Ханом проекты, которые ЕС может поддерживать и финансировать, чтобы помочь региону, "наиболее пострадавшему от ограничений на грузоперевозки вблизи Азовского моря".

Она напомнила, что на прошлой неделе встречалась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Милане, на которой выразила "понятную и общую позицию 28 стран-членов ЕС, которые ожидают, в частности, что Россия освободит захваченные украинские суда и экипажи, а также то, что Россия обеспечит беспрепятственное и свободное курсирование через Керченский пролив и Азовское море".