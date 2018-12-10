Еврокомиссар: РФ более года ведет дезинформационную кампанию в отношении действий Украины на Азове

07:42 11.12.2018 0 комментариев Крым

Кремль запустил дезинформационную кампанию, направленную на смягчение общественного мнения, путем клеветы на Украину более чем за год до захвата трех украинских кораблей и их экипажей вблизи Керченского пролива.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Россия проложила путь к своему решению об атаке украинских кораблей через распространения "фейковых новостей".

Ложные заявления обвиняли Украину в заражении моря холерой и в том, что ее спецслужбы пытались перевезти ядерную бомбу в оккупированный Крыму, сказал Кинг.

Он отметил, что подразделение East StratCom Европейской комиссии, ответственное за освещение дезинформации, обнаружило сложную сеть распространения лжи, исходящую из российских источников.

"Если вы думаете, что инцидент возник ниоткуда, вы ошибаетесь", - сказал Кинг в Брюсселе. "Дезинформационная кампания началась гораздо раньше, больше года назад, когда российские СМИ начали настаивать на том, что власти Киева проводят дноуглубительные работы в Азовском море в рамках подготовки к вхождению туда флота НАТО", - напомнил он.

"Потом летом появились утверждения, что Украина заразила море холерой", - добавил еврокомиссар. "Это продолжилось в сентябре инсинуациями в российских СМИ, которые прогнозировали "инспирированные Западом провокации" в Азовском море и сообщали, что США "планируют столкновения между украинскими и российскими морскими силами в Черном море с 1990-х годов", - рассказал он.

Кинг подчеркнул, что ни одно из этих сообщений не было правдой. Утверждение в отношении американских планов на Азовское море "основано на видеоигре, которую якобы видел бывший российский солдат 15 лет назад".

"Но после этого теории заговора были доведены до крайности - российские СМИ сообщили, что британские и украинские спецслужбы пытались перевезти ядерную бомбу к новому мосту в оккупированный Крым, чтобы взорвать его, но этому помешали силы специального назначения, присланные Москвой".

"Если вы ищете что-нибудь, связанное с ЕС в Google, контент из российских пропагандистских центров, таких как RT или Sputnik, всегда в первых нескольких результатах", - добавил Кинг.



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