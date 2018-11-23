Російська Федерація здійснює в окупованому Криму інтенсивну підготовку своїх військ, особливо протягом останніх чотирьох днів.

Про це повідомив в ексклюзивному коментарі УНН командувач Військово-Морськими силами Збройних сил України Ігор Воронченко.

За словами командувача ВМС, протягом останніх чотирьох днів Росія здійснює інтенсивну підготовку військ в окупованому Криму.

“Вони дуже інтенсивну підготовку проводять. Останній час, особливо чотири дні, полігони позакривали, кораблі виходили в море, авіація літала, перекидання військ було. Зробили дуже інтенсивну підготовку”, — розповів Воронченко.

Відповідаючи на запитання про те, чи були з боку російської сторони ще провокації на морі після інциденту в Керченкській протоці, командувач ВМС сказав, що поки не було.

Нагадаємо, 25 листопада російський спецназ захопив два українських катери і буксир біля берегів анексованого Росією півострова Крим на підході до Керченської протоки. Україна повідомила, що Прикордонна служба ФСБ Криму і Севастополя обстріляла і затримала три українських військових корабля, які намагалися пройти через Керченську протоку. При затриманні були поранені декілька військовослужбовців збройних сил України, а також пошкоджені морські судна.