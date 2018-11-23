Росія в окупованому Криму здійснює інтенсивну підготовку військ
|20:59 10.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Російська Федерація здійснює в окупованому Криму інтенсивну підготовку своїх військ, особливо протягом останніх чотирьох днів.
Про це повідомив в ексклюзивному коментарі УНН командувач Військово-Морськими силами Збройних сил України Ігор Воронченко.
За словами командувача ВМС, протягом останніх чотирьох днів Росія здійснює інтенсивну підготовку військ в окупованому Криму.
“Вони дуже інтенсивну підготовку проводять. Останній час, особливо чотири дні, полігони позакривали, кораблі виходили в море, авіація літала, перекидання військ було. Зробили дуже інтенсивну підготовку”, — розповів Воронченко.
Відповідаючи на запитання про те, чи були з боку російської сторони ще провокації на морі після інциденту в Керченкській протоці, командувач ВМС сказав, що поки не було.
Нагадаємо, 25 листопада російський спецназ захопив два українських катери і буксир біля берегів анексованого Росією півострова Крим на підході до Керченської протоки. Україна повідомила, що Прикордонна служба ФСБ Криму і Севастополя обстріляла і затримала три українських військових корабля, які намагалися пройти через Керченську протоку. При затриманні були поранені декілька військовослужбовців збройних сил України, а також пошкоджені морські судна.
Ещё на эту тему:
МЗС України запропонував ЄС "деякі креативні" санкції проти РФ через агресію біля Керченської протоки
Для военнопленных моряков в РФ сформировали команду адвокатов
Восьми российским офицерам направлены подозрения за вооруженное нападение на украинских моряков
Эксперт: Что может остановить агрессию России в Азовском море
Обвинения против военнопленных украинских моряков будут зависеть от «политической конъюнктуры Кремля»
Окупанти перекинули військову техніку до Криму / Відео
Хронология кризиса в Азовском море: раскрыта причина резкого и быстрого пропуска всех судов через Керченский пролив
Оккупанты впервые отправили крымчан служить на Северный флот / Фото