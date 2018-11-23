МЗС України запропонував ЄС "деякі креативні" санкції проти РФ через агресію біля Керченської протоки
|20:40 10.12.2018
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|Крым
Україна запропонувала європейським міністрам декілька типів санкцій проти РФ через агресію біля Керченської протоки та захоплення українських суден і їх екіпажу.
Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у понеділок в Брюсселі, передає кореспондент УНН.
"Інше питання – а яким чином все ж таки запровадити міжнародний контроль за безпекою судноплавства, за безпекою навігації, оскільки Росія намагається узурпувати права інших – і України, і інших держав. Ми говоримо про подібний механізм з деякими країнами Європейського Союзу, будемо продовжувати ці дискусії. Іншою темою були санкції. Я запропонував своїм друзям і колегам декілька типів санкцій, розпочинаючи з персональних санкцій для тих, хто брав участь в актах агресії проти України, але також щодо обмеження можливості російських азовських портів, а також ще деякі креативні санкції", - сказав міністр.
За словами Клімкіна, ці заходи, звичайно, вимагають більш детального обговорення, але вони вже отримали сьогодні попередню підтримку від Ради міністрів.
"Це рішення, воно не буде з сьогодні на завтра чи на післязавтра, воно буде опрацьовуватись", - додав він.
Нагадаємо, в офіційному журналі ЄС сьогодні офіційно опублікували узгоджене міністрами закордонних справ країн-членів Євросоюзу рішення про включення дев'яти осіб до списку санкцій у зв'язку з участю в організації і проведенні виборів в ОРДЛО.
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